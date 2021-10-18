Число желающих вакцинироваться от ковида в ХМАО выросло в три раза за неделю

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 18 октября. /ТАСС/. Количество желающих пройти вакцинацию от коронавирусной инфекции выросло за неделю в Ханты-Мансийском автономном округе в три раза - до 21 тыс. человек. Об этом сообщил директор департамента здравоохранения Югры Алексей Добровольский.

С 11 октября в Югре введена обязательная вакцинация для медиков, вахтовиков, проживающих в соцучреждениях, людей с хроническими заболеваниями, призывников, людей 60 лет и старше, трудовых мигрантов, работников образовательных организаций, организаций социального обслуживания, многофункциональных центров, работников транспорта и транспортной инфраструктуры, коммунальной сферы и сферы предоставления услуг, сотрудников правоохранительных органов, государственных гражданских и муниципальных служащих. До 1 ноября нужно их вакцинировать первым компонентом, а до 1 декабря - вторым.

"По вакцинации. После принятия соответствующих решений о введении обязательной вакцинации для отдельных категорий граждан за минувшую неделю вакцинацию прошли более 21 тыс. жителей региона - это почти в три раза больше, чем неделей ранее", - сказал Добровольский в ходе заседания регионального оперативного штаба.

Он добавил, что в настоящее время в Югре развернуто 2 658 коек для больных с коронавирусной инфекцией. Из них занято более 2 тыс. Губернатор ХМАО Наталья Комарова сообщила, что за весь период в Югру поступило 799,6 тыс. комплектов вакцин. Привито на 18 октября в регионе первым компонентом вакцины 602,3 тыс. человек (64,7% от числа тех, кто может сделать прививку), завершили вакцинацию 562,8 тыс. человек.

С 7 сентября 2021 года ежесуточный показатель заболеваемости в Ханты-Мансийском автономном округе вырос более чем на 60%. Ранее в Югре была введена обязательная вакцинация для отдельных категорий граждан. По состоянию на 18 октября общее количество заразившихся в регионе превысило 78,8 тыс. человек (плюс 230 за последние сутки), выздоровели 74,4 тыс. человек, умерли 1 205.