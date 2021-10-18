На Куликовом поле высадят 7,5 тыс. дубов для реконструкции исторического ландшафта

ТАСС, 18 октября. Участники акции по реконструкции исторического ландшафта XIV века посадят 7,5 тыс. молодых дубов в музее-заповеднике "Куликово поле" под Тулой . Об этом рассказала ТАСС руководитель пресс-службы музея-заповедника Любовь Котикова.

"На Куликово поле привезут и высадят 7,5 тысячи молодых дубков, которые вырастили на территории Липецкой, Воронежской, Орловской, Тамбовской, Тульской областей <...>. На Куликовом поле ландшафт изменился, и с 2005 года мы реконструируем ландшафт, который был на момент Куликовской битвы в XIV веке. Мы высаживаем дубы, акция называется "Зеленая дубрава" в честь лесного урочища, где прятался засадный полк, который решил исход Куликовской битвы", - сказала она.

По данным собеседницы агентства, саженцы привезут специалисты Российского центра защиты леса. В акции, которая пройдет 23 октября, сможет участвовать любой желающий, для этого надо приехать и лично посадить дерево или перечислить средства на покупку деревьев. "Каждый участник заполняет карточку, куда вписывает свои имя и фамилию и в честь кого он высаживает дерево. Таким образом мы можем почтить память героев Куликовской битвы, воинов Дмитрия Донского, или своих предков, которые тоже защищали Россию", - сказала Котикова.

Она уточнила, что в акции планируется участие около 200 человек, в том числе руководителя Федерального агентства лесного хозяйства Ивана Советникова, представителей лесхозов и департаментов лесного хозяйства Центрального федерального округа, Всероссийского института повышения квалификации работников лесного хозяйства и других организаций.

Котикова объяснила, что восстановление лесов на Куликовом поле происходит по карте реконструкции исторического ландшафта XIV века. "Более 50 тысяч деревьев посажено, и сама территория лесного урочища "Зеленая дубрава" восстановлена, но мы сажаем деревья и на других территориях исконных лесов. В частности сейчас уже идет посадка у балки "Рыбий верх", недалеко там [протекает] река Смолка, это два естественных природных барьера, они были густо заселены в XIV веке и когда-то определили местоположение левого и правого фланга русского войска [в Куликовской битве]", - сказала Котикова.

О музее-заповеднике

Государственный военно-исторический и природный музей-заповедник "Куликово поле" создан 14 октября 1996 года и посвящен Куликовской битве. На Куликовом поле в 1380 году произошло сражение между русским войском во главе с московским князем Дмитрием Донским и армией темника Золотой Орды Мамая. Сражение окончилось победой русских войск, что окончательно позволило утвердить авторитет русского государства. "Куликово поле" - один из крупнейших музеев средневековой битвы в мире, он расположен на юго-востоке Тульской области на площади 3,8 тыс. га, площадь парковой зоны составляет 48,9 га, ежегодно его посещают около 165 тыс. человек.