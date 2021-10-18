{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

На Куликовом поле высадят 7,5 тыс. дубов для реконструкции исторического ландшафта

Саженцы привезут специалисты Российского центра защиты леса

ТАСС, 18 октября. Участники акции по реконструкции исторического ландшафта XIV века посадят 7,5 тыс. молодых дубов в музее-заповеднике "Куликово поле" под Тулой . Об этом рассказала ТАСС руководитель пресс-службы музея-заповедника Любовь Котикова.

"На Куликово поле привезут и высадят 7,5 тысячи молодых дубков, которые вырастили на территории Липецкой, Воронежской, Орловской, Тамбовской, Тульской областей <...>. На Куликовом поле ландшафт изменился, и с 2005 года мы реконструируем ландшафт, который был на момент Куликовской битвы в XIV веке. Мы высаживаем дубы, акция называется "Зеленая дубрава" в честь лесного урочища, где прятался засадный полк, который решил исход Куликовской битвы", - сказала она.

По данным собеседницы агентства, саженцы привезут специалисты Российского центра защиты леса. В акции, которая пройдет 23 октября, сможет участвовать любой желающий, для этого надо приехать и лично посадить дерево или перечислить средства на покупку деревьев. "Каждый участник заполняет карточку, куда вписывает свои имя и фамилию и в честь кого он высаживает дерево. Таким образом мы можем почтить память героев Куликовской битвы, воинов Дмитрия Донского, или своих предков, которые тоже защищали Россию", - сказала Котикова.

Она уточнила, что в акции планируется участие около 200 человек, в том числе руководителя Федерального агентства лесного хозяйства Ивана Советникова, представителей лесхозов и департаментов лесного хозяйства Центрального федерального округа, Всероссийского института повышения квалификации работников лесного хозяйства и других организаций.

Котикова объяснила, что восстановление лесов на Куликовом поле происходит по карте реконструкции исторического ландшафта XIV века. "Более 50 тысяч деревьев посажено, и сама территория лесного урочища "Зеленая дубрава" восстановлена, но мы сажаем деревья и на других территориях исконных лесов. В частности сейчас уже идет посадка у балки "Рыбий верх", недалеко там [протекает] река Смолка, это два естественных природных барьера, они были густо заселены в XIV веке и когда-то определили местоположение левого и правого фланга русского войска [в Куликовской битве]", - сказала Котикова.

О музее-заповеднике

Государственный военно-исторический и природный музей-заповедник "Куликово поле" создан 14 октября 1996 года и посвящен Куликовской битве. На Куликовом поле в 1380 году произошло сражение между русским войском во главе с московским князем Дмитрием Донским и армией темника Золотой Орды Мамая. Сражение окончилось победой русских войск, что окончательно позволило утвердить авторитет русского государства. "Куликово поле" - один из крупнейших музеев средневековой битвы в мире, он расположен на юго-востоке Тульской области на площади 3,8 тыс. га, площадь парковой зоны составляет 48,9 га, ежегодно его посещают около 165 тыс. человек.

Теги
РоссияТульская область
Пандемия COVID-19
В Петербурге из-за нарушений антиковидных требований закрыли два бара и остановили концерт
Владельцам баров грозит штраф до 300 тыс. рублей
Читать полностью