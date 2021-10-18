Мэр Москвы и министр спорта России осмотрели спорткомплекс на месте Тушинского аэродрома

МОСКВА. 18 октября. /ТАСС/. Спортивный комплекс "Чкалов Арена" с ледовой ареной, центрами хоккея, фехтования и художественной гимнастики открылся на месте бывшего Тушинского аэродрома в Москве. В понедельник спортивный объект осмотрели мэр Москвы Сергей Собянин и министр спорта России Олег Матыцин.

"В Москве появляется очень много первоклассных [спортивных] центров, мирового уровня. Это ["Чкалов Арена"], такой частный проект, который здесь реализован, в Тушино. Рядом - футбольная арена "Спартак", <...> "Чкалов Арена" - большой комплекс, включающий самые разнообразные виды спорта - плавание, фехтование, гимнастика, фигурное катание, хоккей", - сказал Собянин. Он отметил важность этого объекта не только для спортсменов, но и для жителей ближайших домов.

Собянин также поблагодарил инвесторов строительства центра. Матыцин, в свою очередь, выразил благодарность властям Москвы и строителям. "Очень важно, что здесь созданы условия не только для профессионального спорта, для сборных команд", - отметил министр.

Благодаря этому, дети из ближайших районов, приходя в спортивный центр ради занятий, смогут ориентироваться на действующих чемпионов, пояснил Матыцин.

Строительство "Чкалов Арены" начали в сентябре 2019 года. Завершили его в мае 2021 года. Площадь спорткомплекса составляет около 33 тыс. кв.м. В его состав входит ледовая аренда с двумя площадками, центры хоккейной подготовки, художественной гимнастики и фехтования. Здесь же организован универсальный спортивный зал и фитнес-центр.

С начала 2021 года в Москве ввели в строй 17 объектов физкультуры и спорта. Территорию Тушинского аэродрома комплексно осваивают: тут хотят создать условия для проживания 40 тыс. москвичей и работы 30 тыс. человек. Завершить реализацию проекта планируют до 2032 года.