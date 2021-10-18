{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Пандемия COVID-19

Обязательную самоизоляцию для непривитых жителей старше 60 лет вводят в Оренбуржье

Власти рассказали, что пожилых людей также лишат некоторых льгот

ОРЕНБУРГ, 18 октября. /ТАСС/. Власти Оренбургской области объявили об обязательной самоизоляции пожилых людей, не прошедших вакцинацию. Также их лишат некоторых льгот, рассказали журналистам в пресс-службе регионального правительства.

"Оренбуржцам старше 60 лет, до сих пор не прошедшим вакцинацию, с 20 октября необходимо находиться в самоизоляции и не покидать свои дома, за исключением поездок на работу и обратно, выхода в магазин, за продуктами, выгула домашних животных, обращения за медицинской помощью, вызова в правоохранительные органы или в суд", - говорится в сообщении.

Теги
РоссияОренбургская областьПандемия COVID-19
Фотокорреспондент ТАСС Сергей Бобылев стал лауреатом конкурса имени Стенина
Вместе с фотокорреспондентом из Индии он занял первое место в номинации "Портрет. Герой нашего времени"
Читать полностью