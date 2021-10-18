В нескольких странах Восточной Европы заболеваемость COVID-19 достигла максимума

Резкий рост заболеваемости COVID-19 отмечается в государствах Восточной Европы, свидетельствуют данные Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). Согласно статистике, в большинстве стран темпы распространения инфекции вышли на уровень весенних максимумов, а в Латвии и Румынии число заразившихся в сутки достигло самых высоких за пандемию значений.

Из-за роста заболеваемости власти восточноевропейских государств вводят различные ограничения, которые затрагивают прежде всего тех, кто не прошел вакцинацию от коронавируса. При этом о введении общенациональных карантинов, как это было в прошлом и начале текущего года, речь пока не идет.

ТАСС сравнил статистику заболеваемости и вакцинации в странах Восточной Европы.

На максимуме

Самые высокие темпы распространения инфекции отмечаются сейчас на Украине, где в сутки регистрируют свыше 18,5 тыс. новых случаев. За последние две недели уровень заболеваемости вырос на 69% и приблизился к весенним максимумам. При этом вакцинированы в стране всего 15% населения, что является одним из самых низких показателей в Европе. В Запорожской, Одесской, Донецкой, Днепропетровской и Херсонской областях введен красный уровень эпидемической опасности. Там приостановлена работа общественного транспорта, торговых центров, заведений общепита, запрещено посещение учебных заведений. Во многих школах страны учеников отправили на осенние каникулы на неделю раньше срока. Для сотрудников центральных органов исполнительной власти и их территориальных отделений, местных госадминистраций, заведений сферы образования вакцинация стала обязательной.

В Румынии в сутки выявляют уже более 16,7 тыс. инфицированных в день. Это почти вдвое выше прежнего максимума (9,2 тыс.), зарегистрированного в ноябре прошлого года, а с начала октября уровень заболеваемости в стране увеличился в полтора раза. При этом вакцинацию прошли всего 29% населения. На этом фоне власти сделали прививочные сертификаты обязательным условием посещения массовых мероприятий и мест массового скопления людей. В Бухаресте закрыты рестораны, бары и дискотеки, театры, кинотеатры и концертные залы.

В Латвии заболеваемость также поднялась до самого высокого за пандемию уровня - ежедневно ковид регистрируют уже более чем у 2,4 тыс. человек. А с начала октября темпы выросли почти вдвое. В период с 11 октября до 11 января в стране введен режим чрезвычайного положения, а в системе здравоохранения республики объявлен режим чрезвычайной ситуации. При этом руководство Минздрава выступает за введение более жестких мер, включая удаленную учебу в школах, закрытие магазинов и введение комендантского часа вечером и ночью. Вакцинированы при этом около 41% жителей.

На уровне весны

В Польше рост заболеваемости составил 120% - сейчас там фиксируют свыше 2,7 тыс. случаев заражения в сутки, что соответствует показателям мая. При этом в стране один из самых высоких уровней вакцинации в регионе - 51%.

Почти вдвое с начала октября выросли темпы распространения инфекции в Чехии. В стране вновь заболевают около 1,5 тыс. человек в сутки, чего не регистрировалось с весны. При этом привились уже более 57% граждан.

В Литве суточный прирост превысил отметку 2,9 тыс. - это самый высокий уровень с конца прошлого года. Власти страны рассматривают законопроект, согласно которому служащие, работники предприятий и студенты вузов, не прошедшие вакцинацию, обязаны будут за свой счет проходить регулярное тестирование на коронавирус. А для людей старше 75 лет, которые пройдут полный курс вакцинации до 1 декабря, введена поощрительная выплата в размере €100.

В Эстонии и Венгрии ковид диагностируют у 1,2 тыс. человек в сутки, что для первой страны является максимумом с марта, а для второй - с мая. Причем в Эстонии вакцинацию прошли уже 57%, а в Болгарии - всего 19%.

Ограничительные меры