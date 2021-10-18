Глава Калужской области заявил о необходимости оказания плановой медпомощи

КАЛУГА, 18 октября. /ТАСС/. Больницы Калужской области должны как можно скорее вернуться к оказанию плановой медицинской помощи жителям региона, несмотря на сложную ситуацию с заболеваемостью коронавирусом. Об этом в ходе заседания регионального правительства заявил губернатор Калужской области Владислав Шапша, сообщает в понедельник пресс-служба областного правительства.

"Мы не просто расширяем коечный фонд, а должны вернуться к оказанию плановой медицинской помощи людям, которые неотложно в этом нуждаются. Вы прекрасно понимаете, что инфаркты и инсульты - та помощь, которую нельзя отложить на долгий срок. И нам как можно быстрее нужно вернуться к ее оказанию в полном объеме", - цитирует пресс-служба губернатора.

Он уточнил, что в настоящее время в Калужской области сложилась тревожная ситуация по заражению коронавирусной инфекцией, что повлекло за собой рост нагрузки на медицинские учреждения.

"Людей болеет много, и разбор кислорода достаточно большой. Важно, что мы способны обеспечить им себя в полной мере. На прошлой неделе в Калуге начал принимать первых пациентов новый инфекционный госпиталь, который способен принять до 450 пациентов. Мы мобилизовали на это серьезные региональные средства", - добавил Шапша.

Всего с начала пандемии в Калужской области зарегистрировано более 50 тыс. случаев новой коронавирусной инфекции, выздоровели 48 тыс. человек, умерли 785.