В Подмосковье планируют построить еще около 50 школ

МОСКВА, 18 октября. /ТАСС/. Власти Московской области планируют построить в регионе еще около 50 школ, часть из них будет возведена при участии средств из федерального бюджета. Об этом в ходе рабочей встречи с президентом России Владимиром Путиным в понедельник сообщил губернатор региона Андрей Воробьев.

"У нас контингент детей за последние восемь лет вырос на полмиллиона человек. Мы активно строим школы. В 2019 году мы заложили 50 школ, соответственно в 2021 году сдаем 50 школ, плюс еще 15 пристроек. Но их не хватает, я должен это признать. Благодаря федеральной поддержке и основываясь на нашем бюджете, мы строим следующие 50. Детские сады и школы в Подмосковье мы строим очень активно, чтобы не то что второй смены не допустить, чтобы качество образования и в период учебы, и после учебы тоже было на высоком, достойном уровне", - сказал Воробьев.

Губернатор добавил, что в регионе проводится работа по модернизации системы образования.

Воробьев также рассказал, что в Подмосковье ведутся работы по строительству первого в регионе детского госпиталя. "Это будет современный, наполненный серьезными специалистами, госпиталь", - сказал он.