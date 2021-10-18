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Пандемия COVID-19

Более тысячи человек в Удмуртии повторно заразились коронавирусом с начала пандемии

Из них 22 человека умерли

ТАСС, 18 октября. Свыше тысячи человек повторно заразились коронавирусом в Удмуртии с начала пандемии, 22 из них умерли. Об этом сообщает в понедельник региональное министерство здравоохранения.

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"В Удмуртии, по данным Федерального регистра переболевших COVID-19, за все время пандемии повторно коронавирусной инфекцией через 90 и более дней после первого эпизода заболевания заболел 1 041 человек. Из них более 890 жителей республики заболели за время так называемой третьей волны - с 1 июня 2021 года", - говорится в сообщении.

Отмечается, что из числа повторно заболевших 22 человека умерли. Все они не проходили вакцинацию от коронавирусной инфекции. В ведомстве отмечают, что иммунитет ослабевает спустя 3-6 месяцев после перенесенной болезни, поэтому вакцина поможет защититься от повторного заболевания.

По данным управления Роспотребнадзора по Удмуртии на 18 октября, за время пандемии зарегистрирован 59 051 лабораторно подтвержденный случай коронавирусной инфекции, из них 369 - за последние сутки.

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