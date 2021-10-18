В международном волонтерском лагере в Уфе примут участие 120 человек из 34 регионов

МОСКВА, 18 октября. /ТАСС/. Международный волонтерский лагерь, который является частью проекта "Волонтеры культуры", примет в Уфе 120 лучших добровольцев из 34 регионов России. Об этом в понедельник на пресс-конференции в ТАСС сообщил депутат Госдумы, руководитель платформы Добро.рф Артем Метелев.

"Не первый год идет лагерь, это уже традиция. Две недели назад он начался в онлайн-режиме с участниками из Казахстана, Великобритании, Канады, Индии и многих других стран. Очно в Башкортостане встретятся 120 участников из 34 регионов. Это и руководители добровольческих объединений, учреждений культуры, те, кто занимается реализацией программы "Волонтеры культуры" в своих городах", - сказал Метелев.

Лагерь будет работать с 18 по 24 октября. "Онлайн-часть и офлайн взаимосвязаны, то, чему обучались в онлайн-части, восстановление зданий, музейное дело и помощь в библиотеках, в Уфе участники лагеря смогут применить", - сказал Метелев. По его словам, программа лагеря строится на трех треках: развитие волонтерского сообщества в сфере культуры, сохранение культурного наследия и личностные профессиональные компетенции.

"В первом треке мы обучим, как создавать в своих городах "Добро-центры". Социальная франшиза, которую ассоциация волонтерских центров с этого года реализует по всей стране. Участники познакомятся с практиками федеральных и региональных учреждений культуры. Отдельная сессия посвящена грантовым возможностям для волонтеров культуры", - рассказал Метелев.

Программа "Волонтеры культуры" разработана в рамках федерального проекта "Творческие люди" национального проекта "Культура". Программа направлена на обеспечение поддержки добровольческих движений, в том числе в сфере сохранения культурного наследия народов России, включая деятельность по сохранению исторического облика малых городов. На реализацию программы "Волонтеры культуры" до 2024 года включительно предусмотрено финансирование в размере 100 млн рублей ежегодно.