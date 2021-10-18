Комитет ГД поддержал законопроект о бесплатной госпитализации детей-инвалидов с родителями

МОСКВА, 18 октября. /ТАСС/. Комитет Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов рекомендовал палате принять в первом чтении законопроект, согласно которому родители всех детей с инвалидностью смогут находиться с ними в медучреждениях бесплатно. Комитет выступает соисполнителем по документу.

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В настоящее время бесплатное пребывание в стационаре с родителями предусмотрено только для детей до четырех лет. Как отметил ранее один из авторов инициативы, первый вице-спикер Совфеда, секретарь генсовета партии "Единая Россия" Андрей Турчак, дети с ограниченными возможностями здоровья вынуждены с определенной периодичностью проходить курсовое лечение в стационарах, но не у всех родителей и близких таких детей есть средства, чтобы оплачивать свое пребывание в медучреждении или в гостинице в этот период.

В этой связи сенатор пояснил, что в законопроекте предлагается признать наличие статуса "ребенок-инвалид" достаточным основанием для того, чтобы законный представитель такого ребенка мог находиться с ним в медучреждении бесплатно и без особых медицинских показаний. По словам парламентария, это решение позволит оказать ощутимую моральную и материальную поддержку семьям, которые воспитывают детей с инвалидностью.

Законопроект был разработан по итогам встречи Турчака с руководством общественной организации "Всероссийская организация родителей детей-инвалидов и инвалидов старше 18 лет с ментальными и иными нарушениями, нуждающихся в представительстве своих интересов". Авторами законопроекта выступили депутаты от фракции "Единая Россия" и сенаторы-единороссы.