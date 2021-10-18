Власти ЯНАО заявили, что цифровизация транспорта не должна угрожать безопасности данных

ТАСС, 18 октября. Цифровизация в транспортной сфере, включающая в себя как возможность заказа такси через приложения или покупки авиабилетов онлайн, так и развитие беспилотного транспорта, не должна угрожать безопасности личных данных граждан России. Спорные вопросы, остающиеся в этой сфере, предполагается обсудить на площадке Госсовета по вопросам транспортной стратегии РФ, сообщил журналистам на семинаре-совещании по подготовке расширенного заседания президиума Госсовета губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО) Дмитрий Артюхов.

"Вопрос регулирования, вопросы правил игры должны, конечно, идти вперед, чтобы сохранять транспортную систему безопасной и при этом создавать условия для развития. <…> Очень много спорных вопросов, которые необходимо на площадке Госсовета обсудить. <…> Мы понимаем, что сейчас очень много персональных данных утекает в транспортные системы, повторюсь, от покупки билетов до более сложных комплексных данных. Здесь найти баланс между развитием отрасли и сохранением персональных данных - это один из главных вызовов сейчас", - сказал он.

Губернатор отметил, что цифровые технологии в транспортной отрасли уже сейчас активно внедряются в повседневную жизнь. При этом цифровизация должна на сегодняшний день отвечать на вопросы увеличения безопасности, скорости, мобильности, удобства для пользователей, поставленные в транспортной стратегии, отметил он.

Кроме того, по словам Артюхова, важно быть уверенными в безопасности использования беспилотных летательных аппаратов наравне с традиционными самолетами и вертолетами. Также необходимо просчитывать риски, которые стоят за появлением беспилотных аппаратов. "В любое время дня и ночи они готовы прийти на помощь, но как они будут соседствовать с традиционными самолетами, вертолетами", - добавил он.

О стратегии

Согласно проекту стратегии, в 2024 году беспилотным и высокоавтоматизированным транспортом будет осуществляться 2% междугородних перевозок по ключевым магистралям, к 2030 - 20%. Доля грузовых и пассажирских городских автоперевозок в крупнейших 20 городах, выполняемых высокоавтоматизированным и беспилотным транспортом, к 2030 году составит 5%, такая же доля придется и на междугородние перевозки.

В рамках стратегии к 2035 году прогнозируется четырехкратный рост скорости перемещения несырьевых грузов - до 1 000 км/сутки. В первую очередь, это должно произойти за счет использования контейнерных поездов, электронных документов и беспилотников. Доля перевозочных документов в электронном виде достигнет 100%.

Стратегия предусматривает, что более чем на 50% увеличится провозная способность железнодорожных участков в экспортном направлении, на четверть снизится себестоимость транспортировки грузов для крупных грузоотправителей, занимающихся водными перевозками по Единой глубоководной системе.