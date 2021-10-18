Суд признал "Мужское государство" экстремистской организацией

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 18 октября. /ТАСС/. Нижегородский областной суд в понедельник рассмотрел иск прокуратуры о признании экстремистской организацией и запрете деятельности на территории РФ незарегистрированного в установленном порядке межрегионального объединения "Мужское государство". Судом иск удовлетворен в полном объеме, передает корреспондент ТАСС из зала суда.

"Административное исковое заявление удовлетворить", - сказала судья Анна Белова. Сторона защиты основателя движения "Мужское государство" Владислава Позднякова заявила, что намерена обжаловать решение суда. "Данное решение не соответствует принципам законности. Будем обжаловать данное решение", - сказал адвокат Дзамболат Габараев.

До начала судебного процесса Габараев, представляющий интересы Позднякова, отказался обозначать позицию стороны защиты по иску прокуратуры о признании организации экстремистской и запрете ее деятельности на территории РФ. Сам Поздняков не явился в суд. Габараев при этом не стал уточнять причины отсутствия своего подзащитного, на заседании он сообщил судье, что не знает, где находится Поздняков.

Габараев попросил суд отложить начало рассмотрения иска в том числе из-за отсутствия ответчиков. Помимо Позднякова, на заседании не смогли присутствовать Дмитрий Губанов, Игорь Носов. Адвокат также указал на необходимость более подробного ознакомления с приложениями, которые размещены на 600 листах. Представитель прокуратуры сообщил в суде, что деятельность организации "Мужское государство" декларирует идеи патриархата и национализма. Представитель надзорного ведомства отметил, что сам Поздняков находится за пределами РФ. При этом структурные организации располагаются в 20 регионах РФ, ведется работа по привлечению в организацию единомышленников. "[Организация] имеет организованную структуру с целью воплощения идеологи национал-патриархата", - сказал представитель прокуратуры.

Адвокат Габараев не согласился с позицией прокуратуры. Он также сказал, ссылаясь на слова Позднякова, что тот с 2020 года - после блокировки "Мужского государства" в социальной сети "ВКонтакте" - не является лидером данного движения, но его дело самостоятельно продолжили "инициативные ребята". "Мужского государство", по словам адвоката, на момент создания было заинтересовано в продолжении существования в обществе традиционных ценностей - это семья, здоровое отношения к жизни, к женщинам, к детям.

Ранее сообщалось, что Нижегородский областной суд зарегистрировал иск прокуратуры региона о признании экстремистской организацией и запрете деятельности на территории РФ незарегистрированного в установленном порядке межрегионального объединения "Мужское государство". По данным СМИ, основатель движения Владислав Поздняков заявлял ранее об атаке на сеть доставки ресторанов "Тануки" из-за фотографий с темнокожим мужчиной в рекламе компании, а также постов, которые, по его мнению, пропагандируют ЛГБТ-движение.