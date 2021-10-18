Детей до 14 лет можно будет регистрировать на портале госуслуг

МОСКВА, 18 октября./ТАСС/. Детей младше 14 лет можно будет регистрировать на портале госуслуг. Такая возможность появится до конца 2022 года. Об этом сообщил министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Максут Шадаев на заседании комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи.

"До конца 2022 года сделаем возможность получения цифрового ID для детей, которые не достигли возраста получения паспорта", - отметил Шадаев. Министр уточнил, что зарегистрировать детей смогут именно родители.

Ранее вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко сообщил ТАСС, что правительство РФ планирует запустить три новых суперсервиса на портале госуслуг в 2022 году. Он уточнил, что среди них - "Трудовая миграция онлайн" (поиск вакансий, прохождение онлайн-интервью, заключение трудового договора), "Безбумажные перевозки пассажиров и грузов" (оформление электронных транспортных накладных, электронных путевых листов, специальных разрешений на перевозку грузов) и "Цифровое строительство" (получение комплекса услуг от подготовки к строительству до ввода в эксплуатацию объектов капитального строительства).