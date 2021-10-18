Погода, способствующая образованию смога в Краснодаре, сменится в начале недели

КРАСНОДАР, 18 октября. /ТАСС/. Погодные явления, которые способствуют образованию и накоплению смога в Краснодаре, изменятся во вторник. Об этом сообщил ТАСС в понедельник заместитель руководителя ГКУ Краснодарского края "Территориальный центр мониторинга и прогнозирования чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера" Александр Колесник.

"Уже идет перестроение полей облачности на территории Краснодарского края, плюс на завтра прогнозируется усиление ветра с порывами до 10-12 метров в секунду. Данное явление само себя исчерпает. Но сам факт сжигания соломы останется, но не будет явного, открытого, более обширного накопления вредных веществ", - сказал Колесник.

Он объяснил, что смог и запах гари в выходные в Краснодаре был вызван ослаблением ветра, практически штилевой погодой, кроме того, на фоне тепловых контрастов отмечался туман и образование задерживающих слоев, которые препятствовали смешиванию воздуха в атмосфере.

"Действительно, многие жители города жаловались на запах гари, действительно, это внесло некий вклад в запах - дым, который от сжигания рисовых полей, он задерживался, накапливался в атмосфере. Также дополнительным фактором было то, что у трасс и оживленных дорог шло более интенсивное накопление продуктов сжигания двигателей внутреннего сгорания автомобилей", - отметил заместитель руководителя центра.

Накануне сообщалось, что запах гари отмечается в Краснодаре с утра воскресенья. Также в городе установился туман. В воскресенье жители Краснодара начали жаловаться в социальных сетях на смог в городе. Пользователи соцсетей связывают это со сжиганием рисовой соломы в соседних с Краснодаром районах края. В то же время, экологи отмечают, что даже невысокое содержание дыма в воздухе может быть вредным для человека.