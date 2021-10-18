Первый беспилотник начнет доставлять почту в поселки ЯНАО через несколько недель

МОСКВА, 18 октября. /ТАСС/. Первый беспилотный вертолет начнет доставку почты в отдаленные поселки Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО) через несколько недель. Об этом сообщил журналистам губернатор региона Дмитрий Артюхов.

"Мы буквально через несколько недель запускаем первый беспилотный вертолет <...> "Почты России", который привезет посылку в отдаленный поселок", - сказал он на семинаре-совещании по подготовке расширенного заседания Президиума Государственного Совета Российской Федерации "О транспортной стратегии Российской Федерации до 2030 года с прогнозом до 2035 года".

По его словам, это позволит жителям отдаленных поселков вовремя получать почту. Сегодня почтальоны сами управляют подобными вертолетами, чтобы доставлять посылки. "Буквально вчера это делал почтальон со всеми накладными расходами. Сегодня беспилотный вертолет это сделает без чьей-то помощи. <…> Конечно, мы должны создать условия, чтобы это были абсолютно понятные правила игры, и все могли повсеместно этим пользоваться", - отметил Артюхов.

Ранее сообщалось, что "Почта России" планирует запустить экспериментальную сеть по беспилотной аэродоставке грузов, включающую 48 маршрутов в четырех регионах - Чукотском автономном округе, Камчатском крае, Ямало-Ненецком автономном округе и Ханты-Мансийском автономном округе. Компания планирует начать тестирование беспилотных авиационных систем до конца года. Вместе с запуском в 2022 году нового авиационного отделения это обеспечит оперативную доставку почты в населенные пункты регионов, с которыми нет регулярного транспортного сообщения.