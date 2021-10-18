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Превышение эпидпорога по ОРВИ на 97,1% выявили в Свердловской области

С 11 по 17 октября в регионе зарегистрировали 46 442 случая ОРВИ

ЕКАТЕРИНБУРГ, 18 октября. /ТАСС/. Специалисты зафиксировали за прошлую неделю более 46 тыс. случаев ОРВИ в Свердловской области, что на 97,1% выше уровня эпидпорога. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления Роспотребнадзора в понедельник.

"В Свердловской области за неделю с 11 по 17 октября 2021 зарегистрировано 46 442 случая ОРВИ, что выше уровня эпидпорога по совокупному населению на 97,1%", - говорится в сообщении.

Заболеваемость выше среднеобластного уровня в 1,5 и более раза зарегистрирована в четырех муниципалитетах. Максимальный уровень заболеваемости специалисты зафиксировали среди детей 3-6 лет.

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