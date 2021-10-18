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Пандемия COVID-19

Роспотребнадзор и полиция в Ивановской области проверят жителей с COVID-19 на карантине

С доставкой продуктов и лекарств больным помогут волонтеры, уточнила заместитель председателя правительства региона

ИВАНОВО, 18 октября. /ТАСС/. Проверки граждан, находящихся на самоизоляции по ковиду, проведут в Ивановской области для предотвращения распространения заболевания. Об этом в понедельник в ходе брифинга сообщила заместитель председателя правительства региона Ирина Эрмиш.

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"По решению оперштаба, органами полиции совместно с Роспотребнадзором будут проводиться выборочные проверки по соблюдению карантина гражданами, которым официально поставлен диагноз "новая коронавирусная инфекция" и которые проходят лечение от нее на дому", - сообщила Эрмиш.

Она уточнила, что пациенты с коронавирусной инфекцией обязаны соблюдать режим самоизоляции до полного выздоровления. Всю необходимую им помощь в части доставки продуктов или медикаментов могут оказать волонтеры, работа которых в регионе не прекращалась с первых дней пандемии.

Ранее региональный оперштаб принял решение об уходе на двухнедельные каникулы всех школ региона - с 25 октября по 7 ноября. На этот же период на дистанционное обучение переходят все вузы и колледжи области.

Всего с начала пандемии в регионе зарегистрировано более 52 тыс. случаев новой коронавирусной инфекции, умер 1 721 человек. Первым компонентом вакцины привито 340 тыс. человек (48% от плана), полностью вакцинированы 295 тыс. человек.

Теги
РоссияИвановская областьПандемия COVID-19
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