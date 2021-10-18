Фонтан и событийную площадку установят на площади Возрождения в Ессентуках в 2022 году

ПЯТИГОРСК, 18 октября. /ТАСС/. Площадь Возрождения благоустроят в 2022 году в Ессентуках (Ставропольский край) по программе "Комфортная городская среда". Здесь появится световой фонтан и событийная площадка, сообщили журналистам в понедельник в пресс-службе городской администрации.

"Глава Ессентуков Александр Некристов провел выездное совещание на площади Возрождения. Эту территорию жители курорта выбрали для благоустройства в 2022 году путем народного голосования. Проект будет реализован в рамках федеральной программы "Комфортная городская среда". Благоустройство коснется не только территории перед Домом культуры города, но и участка, прилегающего к Никольскому храму, а также небольшого сквера через дорогу", - говорится в сообщении.

Отмечается, что начало работ запланировано на лето 2022 года.

"Определились, как будут разбиты дорожки, где установим детские площадки и зону воркаута, каким будет озеленение. Также по проекту мы предусмотрели создание здесь светового фонтана. Вместе с директором ДК обсудили вариант появления здесь небольшой событийной площадки для выступления наших артистов. Все пожелания и предпочтения учтем в работе", - отметил глава города, слова которого приводятся в сообщении.