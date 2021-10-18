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Джабаров выразил соболезнования в связи со смертью Колина Пауэлла

Первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам считает, что Пауэлл был большим политиком и немало сделал для российско-американских отношений

МОСКВА, 18 октября. /ТАСС/. Первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров назвал горькой новость о смерти бывшего госсекретаря США Колина Пауэлла, отметив, что он был большим политиком и немало сделал для российско-американских отношений.

"Горькая новость. Это большой политик был, когда-то был госсекретарем США. Он немало сделал для развития наших двусторонних отношений с американцами. Очень горько, что человек скончался. Светлая ему память", - сказал сенатор ТАСС в понедельник.

Бывший госсекретарь США Колин Пауэлл умер на 85-м году жизни от последствий заболевания, вызываемого новым коронавирусом. Об этом говорится в заявлении, распространенном в понедельник членами его семьи. По их словам, экс-госсекретарь был "полностью вакцинирован" от коронавируса. В последние дни он проходил лечение в медицинском центре имени Уолтера Рида в штате Мэриленд.

Пауэлл в 2001-2005 годах занимал пост госсекретаря в администрации 43-го президента США Джорджа Буша - младшего. Он стал первым афроамериканцем, возглавившим американское внешнеполитическое ведомство.

В 1989-1993 годах Пауэлл был председателем Комитета начальников штабов Вооруженных сил США. В 1987-1989 годах Пауэлл работал помощником по национальной безопасности 40-го президента США Рональда Рейгана.

Теги
СШАРоссияДжабаров, Владимир Михайлович
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