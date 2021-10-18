Ковидные госпитали могут открыться в шести городах и районах Ростовской области

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 18 октября. /ТАСС/. Власти рассматривают возможность открытия до конца октября госпиталей для пациентов с коронавирусом в шести городах и районах Ростовской области. Об этом в понедельник сообщили журналистам в управлении информационной политики регионального правительства.

"До конца месяца рассматривается возможность открытия госпиталей на следующих территориях: Донецк, Шахты, Зверево, Цимлянский, Дубовский, Тацинский районы", - сообщил представитель управления.

Он добавил, что количество новых коек напрямую зависит от развития эпидемической ситуации.

По данным региональных властей, в настоящее время лечение проходят 15 282 пациента с коронавирусом. При этом в стационаре лечатся 4 913 человек. Загруженность действующих в регионе ковидных госпиталей составляет 98,7%.

Ростовская область занимает шестое место среди субъектов РФ и первое место в Южном федеральном округе по числу заразившихся коронавирусом. По последним данным, количество случаев заражения коронавирусом в регионе увеличилось до 148 234, выздоровели после заражения 125 623 человека, умерли 7 329. Коэффициент распространения инфекции составляет 1,07.

В области введена обязательная вакцинация для ряда категорий граждан. С 4 октября власти ввели новые ограничения, в частности, обязали работодателей перевести на дистанционную работу не менее 30% работников, а также приостановили проведение профилактических осмотров и диспансеризации для взрослых граждан.