Курорты "Архыз" и "Эльбрус" разыгрывают ски-пассы в преддверии нового горнолыжного сезона

ПЯТИГОРСК, 18 октября. /ТАСС/. Розыгрыш ски-пассов в преддверии нового горнолыжного сезона проходит на курортах "Эльбрус" (Кабардино-Балкария) и "Архыз" (Карачаево-Черкесия). Об этом сообщили журналистам в понедельник в пресс-службе АО "Курорты Северного Кавказа".

"На курортах Северного Кавказа "Архыз" и "Эльбрус" проходит большой розыгрыш ски-пассов в преддверии нового горнолыжного сезона. В общей сложности на кону 100 дней катания, по пятьдесят на каждом курорте. Площадкой для конкурса стали официальные аккаунты горнолыжных комплексов в сети", - говорится в сообщении.

Победители будут определены 10 ноября.

"Архыз" и" Эльбрус" предлагают подписчикам своих страниц выполнить небольшое творческое задание: сделать пост с описанием идеального дня на одном из кавказских курортов. В награду победители получат ски-пасс на 10, 7, 5 или 3 дня в сезоне на "Архыз" или "Эльбрус" - это самые популярные тарифы предпродажи.

"Половину победителей мы определим сами, оценив идею и качество выполнения творческого задания. Остальные ски-пассы разыграем с помощью генератора случайных чисел. Поэтому шанс выиграть ски-пасс есть у любого участника, при этом далеко не все зависит от удачи", - прокомментировала руководитель PR-направления "Курортов Северного Кавказа" Яна Ширяева.

Начало горнолыжного сезона на курортах будет зависеть от погоды. В КСК отметили, что у "Эльбруса" есть все шансы открыть трассы первым в стране, до середины ноября. "Архызу" для подготовки склонов потребуется устойчивый минус, чтобы включить систему искусственного оснежения. Благодаря почти стопроцентному оснащению трасс курорта снежными пушками и ружьями, начать сезон здесь реально в конце ноября - начале декабря.

О курортах

"Архыз" - горнолыжный курорт в Карачаево-Черкесии. В двух его туристических деревнях - Романтик и Лунная поляна - доступно 28 км широких трасс всех уровней сложности. Максимальная высота трасс - 2 840 м над уровнем моря.

"Эльбрус" - легендарный курорт в Кабардино-Балкарии, привлекает горнолыжников с 70-х годов прошлого века. Здесь расположена самая высокогорная зона катания страны, канатные дороги поднимают на высоту 3 847 м. В сезоне гостям доступно больше 15 км трасс всех уровней сложности.