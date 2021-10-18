Путин поручил обеспечить подготовку чемпионата "Молодые профессионалы" в Хабаровске

МОСКВА, 18 октября. /ТАСС/. Президент Владимир Путин поручил кабмину, правительству Хабаровского края и АНО "Агентство развития профессионального мастерства (WorldSkills Russia)" обеспечить подготовку и проведение национального чемпионата "Молодые профессионалы" в Хабаровске в 2023 году.

"Правительству Российской Федерации совместно с правительством Хабаровского края и автономной некоммерческой организацией "Агентство развития профессионального мастерства (WorldSkills Russia)" обеспечить подготовку и проведение в 2023 году в городе Хабаровске национального чемпионата "Молодые профессионалы" (WorldSkills Russia), определив объемы финансирования соответствующих мероприятий за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, а также за счет средств иных источников", - говорится в перечне поручений главы государства по итогам пленарного заседания Восточного экономического форума (ВЭФ), опубликованном на сайте Кремля в понедельник.