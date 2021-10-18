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Путин поручил до конца 2023 года создать 21,5 тыс. новых учебных мест в школах ДФО

Также до конца 2026 года необходимо отремонтировать более тысячи школьных зданий

МОСКВА, 18 октября. /ТАСС/. Президент Владимир Путин поручил до конца 2023 года создать 21,5 тыс. новых учебных мест в школах Дальнего Востока, а до конца 2026 года отремонтировать более тысячи школьных зданий. Как говорится в сообщении на сайте Кремля, такой пункт содержится в перечне поручений по итогам пленарного заседания Восточного экономического форума.

"Правительству РФ <...> обеспечить в субъектах Российской Федерации, входящих в состав Дальневосточного федерального округа, создание 21 500 новых учебных мест до конца 2023 года и капитальный ремонт более тысячи зданий общеобразовательных организаций до конца 2026 года", - говорится в документе.

Первый доклад по этим темам глава государства ждет до 1 марта 2022 года, а затем - ежегодно.

Кроме того, кабмину поручено обеспечить увеличение контрольных цифр приема выпускников дальневосточных школ на обучение по программам бакалавриата и специалитета за счет федерального бюджета.

Помимо этого, "в целях обеспечения достижения мирового уровня" Дальневосточным федеральным университетом Путин поручил утвердить программу развития вуза до 2030 года, предусмотрев в ней дополнительные меры по поддержке академической мобильности преподавателей и ученых с мировым именем, привлекаемых к работе в этом университете, а также на обновление образовательных программ, развитие учебной и научной инфраструктуры. Эта программа должна быть профинансирована как из федерального бюджета, так и за счет средств иных источников.

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Путин, Владимир ВладимировичРоссия
Пандемия COVID-19
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