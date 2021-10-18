Власти Тульской области намерены увеличить число военных медиков в госпиталях региона

ТАСС, 18 октября. Губернатор Тульской области Алексей Дюмин из-за роста заболеваемости ковидом поручил обратиться в Минобороны с просьбой увеличить число военных медиков в госпиталях региона. Об этом сообщила в понедельник пресс-служба правительства Тульской области.

"Губернатор поручил заместителю председателя правительства Ольге Гремяковой проработать вопрос об организации помощи студентов медицинских вузов персоналу госпиталей. А заместителю председателя правительства - министру здравоохранения Дмитрию Маркову - подготовить от его имени обращение в Минобороны с просьбой увеличить контингент военных медиков, которые помогают в тульских госпиталях. А также определить потребность в дополнительном транспортном обслуживании медучреждений", - говорится в сообщении пресс-службы.

Как уточняется в сообщении, такое решение губернатор Алексей Дюмин принял после обсуждения с главными врачами медицинских учреждений региона ситуации с распространением коронавируса. "Представители медицинского сообщества сообщили, что количество вызовов к больным инфекционными заболеваниями и их госпитализаций растет", - говорится в сообщении пресс-службы.

Ранее сообщалось, что в июне 2021 года по просьбе губернатора Алексея Дюмина и по решению министра обороны России Сергея Шойгу для усиления системы здравоохранения региона и оказания помощи больным с коронавирусом в Тульскую область были направлены 130 военно-медицинских работников Западного военного округа, которые за три месяца оказали помощь более чем 1,2 тыс. пациентам с ковидом. В Тульской области с начала пандемии, по информации сайта стопкоронавирус.рф на 18 октября, выявлено 57 340 случаев заражения коронавирусом, из них 176 - за прошедшие сутки, выздоровели 49 383 человека, 3 242 пациента умерли.