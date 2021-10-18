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Первый осенний снег пошел в Московском регионе

В настоящее время столбики термометров показывают около 6 градусов выше нуля

МОСКВА, 18 октября. /ТАСС/. Первый осенний снег, местами чередующийся с дождем, пошел в понедельник к вечеру в Московском регионе. В частности, такие осадки наблюдаются в Зеленограде, а также в подмосковных Химках, передают корреспонденты ТАСС.

Ближе к центру столицы, а также к востоку и юго-востоку от ее границ небо затягивается плотными тучами, в отдельных районах наблюдается изморось.

По данным синоптиков Гидрометцентра РФ, в настоящее время столбики термометров в мегаполисе показывают около 6 градусов выше нуля. Предстоящей ночью ожидается облачная погода с прояснениями, местами небольшие осадки. Температура воздуха в столице составит от нуля до плюс двух градусов, по области ожидается от минус трех до плюс двух градусов.

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