РАН изучит причины резкого роста смертности от ковида в России

"Конечно, такой скачок заболеваемости коронавирусом связан прежде всего с низким уровнем вакцинации населения. Высокая смертность вызывает серьезный вопрос, при том, что мы в РАН абсолютно уверены, что наши врачи, наша система здравоохранения не только не хуже, но, если брать в среднем в мире, то может считаться даже одной из лучших. Мы в Академии будем в ближайшее время организовывать семинары и конференции для изучения и обсуждения причин высокой смертности в России от коронавирусной инфекции", - сказал он ТАСС.

Начиная с 14 октября, в РФ ежедневно обновляются антирекорды по числу новых случаев заражения коронавирусом, накануне сообщалось о 34 303 заболевших. В целом прирост заболеваемости начался с двадцатых чисел сентября, но поначалу не был таким резким, как в октябре.

Подъем идет во всех субъектах РФ, наибольшее число заражений за сутки выявлено в Москве - 6 823, в Санкт-Петербурге - 3 097, в Московской области - 2 768, это максимальное значение для региона за пандемию.

За минувшие сутки было подтверждено 998 летальных исходов от коронавируса, больше всего пациентов скончались в столице - 69, в Петербурге - 67, в Краснодарском крае и Нижегородской области умели по 38 человек.

Всего в России за время пандемии зарегистрировано 8 027 012 случаев коронавирусной инфекции, 224 310 умерших и 7 017 055 выписанных, в том числе 16 431 выписаны за последние сутки, из них 3 237 выздоровевших приходится на Москву.