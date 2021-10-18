Загруженность транспорта Воронежа снизилась на треть из-за ограничений по ковиду

ВОРОНЕЖ, 18 октября. /ТАСС/. Введенные в Воронеже ограничения по коронавирусу стали причиной снижения числа пассажиров в городском общественном транспорте на 37%. Об этом сообщила в понедельник пресс-служба администрации Воронежа.

"В городе зафиксировано снижение пассажиропотока - на прошлой неделе его значение упало на 37% по сравнению со среднесуточными данными в обычный будний день. При этом на линии продолжают ежедневную работу около 900 единиц подвижного состава, что составляет порядка 75% от среднего выпуска в будний день. Все перевозчики ориентированы на строгое соблюдение минимальных интервалов движения в часы пиковой нагрузки", - говорится в сообщении пресс-службы.

Ранее сообщалось, что в будни в Воронеже на линии выходят около 1 200 единиц городского общественного транспорта.

В Воронежской области с начала пандемии зафиксировано 144 597 случаев ковида, в том числе 676 - за последние сутки. Из числа заразившихся выздоровели 116 511 человек, 6 456 пациентов умерли. В регионе с марта 2020 года введен режим повышенной готовности, с мая 2020 года обязателен масочный режим, который необходимо соблюдать, в частности, в общественном транспорте, торговых центрах. В регионе введена обязательная вакцинация для ряда граждан, людям старше 65 лет рекомендована самоизоляция, с 11 октября все школьники и большинство студентов перешли на дистанционное обучение.

В регионе привиты от ковида 811 999 человек, или 53,5% от плана по вакцинации взрослого населения (80% взрослых жителей региона, или 1 516 376 человек), двукратно привиты от коронавируса 741 564 человека.