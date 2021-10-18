Беглов: ограничения в Петербурге будут усилены в случае дальнейшего роста заболеваемости

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 18 октября. /ТАСС/. Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов не исключил усиления в городе ограничений, связанных с коронавирусом, в случае, если рост заболеваемости будет продолжаться.

"Если рост заболеваемости продолжится, правительство города будет усиливать ограничительные меры", - сказал Беглов в понедельник в эфире "Радио России".

По его оценке, эпидемическая ситуация в городе контролируемая, но непростая.

"Все медицинские учреждения обеспечены всеми необходимыми объемами лекарственных препаратов и средствами индивидуальной защиты. Наращиваем инфекционный коечный фонд. На этой неделе количество мест для больных с ковидом и пневмонией составит 9,5 тыс. Число коек увеличено за счет оказания плановой помощи в стационарах", - сообщил Беглов.

Губернатор отметил, что в Петербурге усиливается контроль за соблюдением масочного режима и социальной дистанции в общественных местах.

Действующие ограничения

Согласно постановлению городского правительства, в Петербурге сохраняется требование о ношении защитных масок в общественных местах, включая магазины, транспорт, вокзалы и остановки. Руководители исполнительных органов государственной власти Санкт-Петербурга, госучреждений и предприятий на постоянной основе должны обеспечивать наличие у не менее 80% работников либо QR-кода о вакцинации, либо QR-кода о перенесенном COVID-19, либо документа, подтверждающего вакцинацию первым компонентом вакцины.

При этом в городе пока действуют послабления, введенные с 27 августа. Тогда были сняты некоторые ограничения, в частности разрешена работа объектов развлечения и досуга в торговых центрах, открылся доступ посетителей в аквапарки, на аттракционы, находящиеся в помещении, в детские игровые комнаты. Спортивные и физкультурные мероприятия стали доступны для зрителей на трибунах. Численность гостей конгрессно-выставочных, торжественных и досуговых мероприятий разрешено было увеличить с 75 до 1 тыс. при условии соблюдения санитарных правил и подтверждения отсутствия COVID-19 у каждого из участников.

По последним данным, в Петербурге выявили 666 736 случаев заражения коронавирусом, по этому показателю он занимает второе место среди регионов России после Москвы. Выздоровели 608 050 человек, умерли 22 964. За последние сутки в городе выявили 3 097 случаев заражения.