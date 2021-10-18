Власти Марий Эл дополнительно направят 15 млн рублей на закупку медкислорода

МОСКВА, 18 октября. /ТАСС/. Власти Республики Марий Эл дополнительно выделят 15 млн рублей на приобретение концентраторов кислорода в медорганизации для оказания помощи больным COVID-19. Об этом в понедельник сообщила пресс-служба главы региона.

"Сегодня глава республики Александр Евстифеев выделил 15 млн рублей Минздраву региона", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, в настоящее время в десяти медорганизациях Марий Эл функционирует 1 875 коек в инфекционных стационарах. Лечение проходят более 1,6 тыс. человек, из них в тяжелом состоянии находится 281 пациент, на искусственной вентиляции легких - 62, нуждаются в кислородной поддержке 897 человек.

Ранее Евстифеев сообщал, что в регионе планируют организовать производство медицинского кислорода. На данный момент прорабатывается вопрос об увеличении объема поставок медицинского кислорода в Марий Эл из Татарстана.

По данным портала стопкоронавирус.рф, в Марий Эл выявлено 20 969 случаев заражения коронавирусом, 19 841 пациент выздоровел, 654 умерли. За сутки выявлены 93 случая заражения.