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Пандемия COVID-19

Власти Марий Эл дополнительно направят 15 млн рублей на закупку медкислорода

Сейчас в кислородной поддержке нуждаются 897 человек, проходящих лечение в местных больницах

МОСКВА, 18 октября. /ТАСС/. Власти Республики Марий Эл дополнительно выделят 15 млн рублей на приобретение концентраторов кислорода в медорганизации для оказания помощи больным COVID-19. Об этом в понедельник сообщила пресс-служба главы региона.

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"Сегодня глава республики Александр Евстифеев выделил 15 млн рублей Минздраву региона", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, в настоящее время в десяти медорганизациях Марий Эл функционирует 1 875 коек в инфекционных стационарах. Лечение проходят более 1,6 тыс. человек, из них в тяжелом состоянии находится 281 пациент, на искусственной вентиляции легких - 62, нуждаются в кислородной поддержке 897 человек.

Ранее Евстифеев сообщал, что в регионе планируют организовать производство медицинского кислорода. На данный момент прорабатывается вопрос об увеличении объема поставок медицинского кислорода в Марий Эл из Татарстана.

По данным портала стопкоронавирус.рф, в Марий Эл выявлено 20 969 случаев заражения коронавирусом, 19 841 пациент выздоровел, 654 умерли. За сутки выявлены 93 случая заражения.

Теги
РоссияЕвстифеев, Александр АлександровичМарий ЭлПандемия COVID-19
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