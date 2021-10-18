В Петербурге на вакцинацию от коронавируса за неделю записались более 34 тыс. человек

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 18 октября. /ТАСС/. Число записавшихся на вакцинацию от новой коронавирусной инфекции в Петербурге за неделю превысило 34 тыс. человек. Это на 6 250 человек больше, чем неделей ранее, сообщили в понедельник в пресс-службе комитета по здравоохранению города.

"В Петербурге за прошедшую неделю записались на вакцинацию 34 100 человек, на 6 250 человек больше, чем неделей ранее", - говорится в сообщении.

Самым популярным способом записи на вакцинацию в Петербурге является портал "Здоровье петербуржца", в нем число записей выросло в два раза. Следующими по востребованности являются кол-центр 122 и Единый портал государственных услуг (ЕПГУ).

Согласно справке о показателях эпидемической ситуации в Санкт-Петербурге, распространенной пресс-службой города, всего с начала массовой вакцинации прививку первым компонентом сделали более 1,6 млн человек, более 1,7 млн завершили цикл вакцинации. В городе работают 174 пункта вакцинации на базе медицинских организаций, запас вакцины составляет 887 662 доз.

Как следует из отчета, пациентов с коронавирусом принимают 18 больниц Петербурга, в стационарах находится 7 413 человек. Амбулаторное лечение сейчас проходят 34,9 тыс. человек, 32,4 тыс. получают бесплатную лекарственную терапию на дому. В реанимации находится 654 человек, к аппаратам ИВЛ подключены 324 пациента. На данный момент в городе развернуто более 9,4 тыс. коек для больных коронавирусной инфекцией.

По последним данным, в Петербурге выявили 666 736 случаев заражения коронавирусом, по этому показателю он занимает второе место среди регионов России после Москвы. Выздоровели 608 050 человек, умерли 22 964. За последние сутки в городе выявили 3 097 случаев заражения.