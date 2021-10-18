Более 40 единиц техники дополнительно привлекли к ликвидации тления торфяника на Урале

ТАСС, 18 октября. Спасатели в Свердловской области дополнительно привлекли свыше 40 единиц техники для ликвидации тления торфяника на юге Екатеринбурга. В настоящее время на месте работает 101 единица техники, говорится в сообщении, распространенном в понедельник пресс-службой Главного управления МЧС России по Свердловской области.

"Огнеборцы принимают все необходимые меры для ликвидации тления торфяника на юге Екатеринбурга. На месте создано четыре боевых участка, проложено 16 магистральных линий. <…> К ликвидации тления торфяника дополнительно привлечено более 40 единиц техники, в том числе прибыли пять рукавных автомобилей с запасом рукавов для прокладки дополнительных рукавных линий от комплекса "Шквал". В настоящее время на месте работает 261 человек и 101 единица техники", - сказано в сообщении.

Уточняется, с помощью болотоходной техники произведена отсыпка траншей и расчистка территории для организации беспрепятственного подъезда пожарной техники и подачи воды ко всем очагам тления. Для создания минерализованных полос используется тяжелая инженерная техника.

Сообщения о тлении торфяника под Екатеринбургом появились 11 октября, когда город окутал смог. В минувший четверг жители Екатеринбурга начали жаловаться на нулевую видимость и усилившийся запах гари. Специалисты выявили превышение примесей вредных веществ в воздухе в четырех микрорайонах города. 15 октября администрация города ввела режим чрезвычайной ситуации на территории района Солнечный из-за тления торфяников. В МЧС наиболее вероятной причиной возникновения пожаров считают поджог.