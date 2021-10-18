Число детей, отдохнувших в лагерях на Кубани в 2021 году, сократилось на 30%

СОЧИ, 18 октября. /ТАСС/. Детские лагеря Кубани в 2021 году приняли 290 тыс. детей, что на 30% меньше, чем в 2019 году. Об этом сообщили в пресс-службе Заксобрания края в понедельник.

"В этом году в детских организациях различного типа отдохнуло и оздоровилось порядка 290 тыс. детей, в том числе 103 тыс. ребят из других регионов и стран. Это на 30 % меньше, чем в 2019 [допандемийном] году. Прием организованных групп детей в крае осуществляли 1 469 организаций: 95 санаториев, 988 пришкольных лагерей, 386 детских лагерей труда и отдыха. Все организации имели положительное заключение Роспотребнадзора", - сказал министр труда и социального развития Кубани Сергей Гаркуша, чьи слова приводит пресс-служба.

По словам главы парламента края Юрия Бурлачко, пандемия коронавируса серьезно повлияла на деятельность детских оздоровительных организаций: не все смогли открыться. "Однако по сравнению с прошлым годом мы видим положительную динамику как по количеству функционирующих детских здравниц, так и по численности оздоровленных в летний период детей", - подчеркнул председатель ЗСК в начале совещания.

Бюджет краевой детской оздоровительной кампании в этом году составляет 2,3 млрд рублей, в регионе действуют 14 муниципальных лагерей. В предстоящем сезоне власти намерены сохранить объемы финансирования и численности оздоровления детей, а также обеспечить максимальный охват отдыхом детей социально не защищенных категорий.

Кроме того, министерство курортов края вышло с инициативой по корректировке Водного кодекса РФ в части пляжных территорий детских здравниц. Дело в том, что сегодня законом запрещено ограничивать доступ граждан к водному объекту, в связи с чем есть риски при купании детей. В пресс-службе также подчеркнули, что объекты детского отдыха Кубани приняли активное участие в программе "детского кешбэка", с ее помощью было реализовано более 16 тыс. путевок.

"Мы говорим о поддержке семьи, материнства и детства. Но какое детство без моря. Поэтому мы должны создать лучшие условия для отдыха детей. Наша с вами общая задача - сохранение и развитие сети детских лагерей и здравниц, их поддержка. Совместными усилиями, используя площадку Южно-Российской Парламентской Ассоциации, Совета законодателей Кубани, помощь наших депутатов Госдумы, необходимо удержать учреждения детского отдыха от перепрофилирования и ликвидации", - подчеркнул Бурлачко.