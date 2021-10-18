Каникулы для школьников в Орловской области продлят до 15 ноября

ТАСС, 18 октября. Каникулы для школьников в Орловской области в связи с ростом заболеваемости коронавирусом в регионе продлят на неделю - до 15 ноября, сообщила в понедельник пресс-служба правительства региона.

"Осенние каникулы в школах наступают 1 ноября и длятся неделю. В связи с неблагоприятной эпидемиологической ситуацией по COVID-19 в регионе решено продлить их на период по 14 ноября включительно", - говорится в сообщении.

С 8 по 13 ноября на базе школ для учащихся начальных классов организуют дежурные группы. На весь период каникул не менее 50% педагогов переведут на удаленный или сменный режим работы.

В Орловской области на карантин по коронавирусу закрыли две школы, где обучаются около 600 детей. Также на карантине находятся 42 класса с общим числом школьников более 900 человек. На очно-заочное обучение перешли 58 школ.

По данным регионального оперативного штаба, в Орловской области с начала пандемии выявлено 49 592 случая заражения коронавирусом, выздоровели 46 106 человек, 1 034 пациента умерли. С 18 октября в Орловской области введен запрет на массовые мероприятия, посещение несовершеннолетними мест массового пребывания, культурно-развлекательных и торговых центров без сопровождения взрослых, рекомендовано перевести сотрудников старше 60 лет на дистанционный режим работы.