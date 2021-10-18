Байден выразил соболезнования родным Колина Пауэлла

ВАШИНГТОН, 18 октября. /ТАСС/. Президент США Джо Байден в понедельник выразил соболезнования родным и близким экс-госсекретаря США Колина Пауэлла, умершего на 85-м году жизни от последствий заболевания, вызываемого новым коронавирусом.

"Будучи сенатором, я тесно работал с ним, когда он был помощником президента США по национальной безопасности, председателем Комитета начальников штабов [ВС США] и госсекретарем. За многие годы совместной работы - даже при наличии разногласий - Колин всегда был тем, кто старался изо всех сил и относился к вам с уважением. Колин воплощал в себе высшие идеалы и воина, и дипломата", - говорится в письменном заявлении Байдена, распространенном по случаю смерти Пауэлла. Американские лидер отметил, что для него Пауэлл также был другом. "Колин был хорошим человеком. Его будут помнить как одного из великих американцев", - убежден президент США.

Ранее свои соболезнования в связи со смертью Пауэлла выразили также госсекретарь США Энтони Блинкен и министр обороны Ллойд Остин.

Пауэлл в 2001-2005 годах занимал пост госсекретаря в администрации 43-го президента США Джорджа Буша - младшего, который является республиканцем. Он стал первым афроамериканцем, возглавившим американское внешнеполитическое ведомство.

В бытность Пауэлла главой Госдепа США начали военную операцию в Афганистане (2001-2021), последовавшую за террористическими атаками 11 сентября 2001 года. Кроме того, при нем американские силы вторглись в 2003 году в Ирак для свержения режима бывшего президента страны Саддама Хусейна. Войска США были выведены оттуда в 2011 году.

В 1989-1993 годах Пауэлл был председателем Комитета начальников штабов Вооруженных сил США, также став первым темнокожим на этом посту. При нем была проведена война в Персидском заливе (1990-1991), а также осуществлено военное вторжение в Панаму (1989). В 1987-1989 годах Пауэлл работал помощником 40-го президента США Рональда Рейгана по национальной безопасности, также являвшегося республиканцем.

Пробирка с "сибирской язвой" на заседании СБ ООН

В 2002 году администрация США развернула массивную кампанию, пытаясь доказать, что режим Хусейна занимается разработкой химического и бактериологического оружия. 5 февраля 2003 года Пауэлл, выступая на заседании Совета Безопасности ООН, продемонстрировал пробирку якобы со спорами сибирской язвы. Бывший госсекретарь тогда уверял, что США располагают неопровержимыми доказательствами наличия у Ирака биологического оружия.

Вскоре после этого США и их союзники вторглись в арабскую страну для борьбы с режимом Хусейна. В ходе операции никакого химического или биологического оружия в Ираке обнаружено не было. Впоследствии выяснилось, что доводы Пауэлла были во многом неточными или сфальсифицированными, а колба с инфекцией - бутафорской.