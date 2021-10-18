Феминистки подали иск на организаторов конкурса "Мисс Франция"

ПАРИЖ, 18 октября. /ТАСС/. Ассоциация французских феминисток Osez le féminisme! ("Осмельтесь на феминизм!") подала в суд по трудовым спорам иск на организаторов конкурса красоты "Мисс Франция", подозревая их в нарушениях трудового законодательства. Об этом сообщает в понедельник газета Le Monde.

Ассоциация постоянно критикует конкурс, называя его "ретроградным" и "сексистским", но в этот раз она пошла дальше, сообщает газета. Вместе с тремя заявительницами, "пожелавшими сохранить анонимность", ассоциация подала заявление в суд по трудовым спорам, отмечается в статье.

Жалоба состоит из трех тезисов. Участие в конкурсе красоты можно рассматривать "как трудовую деятельность". Правила конкурса "содержат дискриминационные положения". Подачу заявки на участие в конкурсе можно рассматривать "как дискриминацию при приеме на работу", сообщает издание.

Обосновывая свою позицию, заявительницы отмечают, что конкурсантки должны принимать участие в отборочных конкурсах на местном уровне. Это необходимо, чтобы попасть на национальный этап. В этот период претендентки должны тратить свое время, жертвуя частной жизнью. Это необходимо для участия в репетициях и иных мероприятиях, которые в конечном итоге приводят к созданию коммерческого проекта - шоу, отмечается в статье.

Кроме этого, ассоциация обращает внимание, что участницы обязаны соблюдать ряд требований в повседневной жизни. В частности, им запрещается пить алкоголь на публике, а также вести себя в нарушении норм "морали, общественного порядка и духа соревнования, основанного на ценностях элегантности", говорится в сообщении.

В газете также отмечается, что ранее трудовые отношения были установлены между участниками и организаторами конкурса "Мистер Франция" в соответствии с судебным решением, принятым в 2013 году.