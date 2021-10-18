Обязательную вакцинацию для отдельных категорий увеличили во Владимирской области до 80%

ТАСС, 18 октября. Количество сотрудников компаний сферы услуг, промышленных предприятий, здравоохранения во Владимирской области, которые должны сделать прививку от коронавируса, увеличили с 60 до 80% от общего числа. Соответствующее постановление главного государственного санитарного врача области Татьяны Даниловой опубликовано в понедельник.

"Постановляю обеспечить проведение профилактических прививок по эпидемическим показаниям против новой коронавирусной инфекции следующим категориям (группам) граждан, подлежащим обязательной вакцинации с охватом не менее 80% от общей численности", - говорится в документе.

Обязательная вакцинация должна быть обеспечена, в том числе в организациях образования, здравоохранения, социальной защиты, общественного питания, торговли, фармацевтической деятельности и услуг доставки, курьерских услуг, на предприятиях транспорта общего пользования, ЖКХ и энергетики. Также прививки обязательны для сотрудников промышленных предприятий, салонов красоты, бань, физкультурно-оздоровительных центров, фитнес-клубов, театров и кинотеатров, концертных залов, музеев и библиотек, клиентских подразделений финансовых организаций.

Данилова отметила, что данная мера вводится в связи с ростом в регионе показателей заболеваемости во всех возрастных группах. Показатель заболеваемости ковидом за две недели увеличился на 25%, темп прироста - в три раза.

Во Владимирской области с начала пандемии выявлено 58 779 случаев заражения коронавирусом, в том числе 292 - за последние сутки. Выздоровел 51 081 человек, 2 120 пациентов умерли.