В Петербурге с 1 ноября вводятся QR-коды для посещения мероприятий и общественных мест

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 18 октября. /ТАСС/. Мероприятия и общественные места в Санкт-Петербурге с 1 ноября можно будет посещать при предъявлении QR-кодов. Это следует из постановления, подписанного губернатором Александром Бегловым, сообщила в понедельник пресс-служба городской администрации.

"С 1 ноября доступ посетителей (за исключением детей и подростков до 18 лет) на конгрессно-выставочные, спортивные и физкультурные мероприятия численностью более 40 человек возможен при наличии либо QR-кода о полном курсе вакцинации, либо QR кода о перенесенном заболевании, либо справки о наличии медицинского отвода от вакцинации. С 15 ноября необходимо предъявлять QR-код в бассейнах, фитнес-центрах, иных организациях, оказывающих услуги в области физической культуры и спорта, в театрах, цирках, концертных залах, кинотеатрах, в музеях и на выставках, а также на церемонии торжественной регистрации брака", - говорится в сообщении.

Также доступ посетителей на предприятия общепита в Санкт-Петербурге с 1 декабря будет осуществляться по QR-коду о полном курсе вакцинации от COVID-19 или о перенесенном заболевании, либо на основании справки о наличии медотвода от вакцинации. "С 1 декабря это условие [о необходимости предъявления QR-кода о вакцинации или о перенесенном заболевании или же справки о медотводе от вакцинации] вводится для посетителей предприятий общественного питания (кроме производственных столовых, вокзалов и аэропорта), объектов розничной торговли (кроме аптек, автозаправок, продовольственных магазинов и магазинов, реализующих товары первой необходимости, а также магазинов, не имеющих зала обслуживания), а также при размещении в домах отдыха", - говорится в сообщении.

Массовые мероприятия

Число участников массовых мероприятий в Санкт-Петербурге, которые можно проводить без согласования, с 1 ноября снизится с 75 до 40 человек. "С 1 ноября численность массовых мероприятий, которые можно проводить без согласования, снижается с 75 до 40 человек", - говорится в сообщении.

Кроме того, с 1 ноября также вводится запрет на доступ организованных групп детей и подростков в театры, цирки, концертные залы, кинотеатры, музеи и на выставки.

Администрациям районов Санкт-Петербурга дано особое поручение усилить контроль за соблюдением требований на подведомственной территории, в том числе на всех объектах социальной инфраструктуры.

Дистанционный режим работы

Петербургским работодателям рекомендовано перевести сотрудников на дистанционный режим работы в предпраздничный период с 1 по 3 ноября.

Ранее в ряде регионов в ходе осенней волны пандемии уже переводили на удаленный режим определенные категории работников, но Санкт-Петербург стал первым субъектом РФ, где в 2021 году рекомендовано перевести на "дистант" все категории.

"Исполнительные органы государственной власти Санкт -Петербурга с 1 ноября по 3 ноября должны перевести на дистанционный режим работы всех сотрудников, за исключением тех, чье нахождение на рабочем месте является критически важным для обеспечения функционирования органа власти. Работодателям Санкт -Петербурга рекомендовано аналогичным образом организовать работу сотрудников с 1 ноября по 3 ноября", - говорится в сообщении.

Также предприятиям Санкт-Петербурга предписано перевести с 1 ноября работников старше 60 лет на дистанционный режим работы, если они не пройдут вакцинацию или не предоставят медотвод от прививки. "С 1 ноября организациям (индивидуальным предпринимателям) необходимо перевести на дистанционный режим работы работников (исполнителей по гражданско-правовым договорам) в возрасте старше 60 лет. Это требование не касается граждан, которые имеют либо QR-код о полном курсе вакцинации, либо QR-код о перенесенном заболевании, либо справку о наличии медицинского отвода от вакцинации", - говорится в сообщении.

Работодателям до 25 октября необходимо направить в городской комитет по промышленной политике, инновациям и торговле актуальную информацию о сотрудниках, переведенных на дистанционный режим работы.

Беглов ранее сказал, что работодатели Санкт-Петербурга получили право отстранять от работы и переводить на удаленный режим непривитых сотрудников на основании постановления главного санитарного врача города. В Петербурге действует требование на постоянной основе обеспечивать наличие у не менее 80% работников государственных учреждений и предприятий QR-кода о вакцинации или о перенесенном заболевании COVID-19. На особый контроль поставлена вакцинация работников сферы обслуживания, государственных служащих, руководителей организаций, индивидуальных предпринимателей.

Ранее губернатор также сообщал, что в городе будет усилен контроль за соблюдением масочного режима и социальной дистанции в общественных местах.

По последним данным, в Петербурге выявили 666 736 случаев заражения коронавирусом, по этому показателю он занимает второе место среди регионов России после Москвы. Выздоровели 608 050 человек, умерли 22 964. За последние сутки в городе выявили 3 097 случаев заражения.