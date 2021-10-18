Росмолодежь считает, что для предотвращения трагедий в школах нужна системная работа

КАЗАНЬ, 18 октября. /ТАСС/. Предотвращения случаев насилия с применением оружия в российских школах можно добиться только в ходе системной межведомственной работы, а не с помощью запретов и единичных решений. Об этом ТАСС заявил заместитель руководителя Федерального агентства по делам молодежи Дамир Фаттахов.

"Какого-то продукта, который отвечает на все вопросы, - его пока нет. Да и, наверное, быть не может, потому что нужна межведомственная работа, запрещать что-то бесполезно. <...> И все, что мы делаем - форумы, активности различные, - это и есть профилактика. Мы делаем все, чтобы занять молодежь", - сказал Фаттахов.

Он отметил, что необходимо создать систему профилактики предотвращения и предупреждения трагедий, подобных тем, что произошли недавно в Перми и Казани. "Мы в какой-то момент этого молодого человека пропустили. Причем не только мы, не просто какой-то государственный орган власти, а семья, друзья, близкие. Просто в какой-то момент не загорелась красная лампочка и никто не бил в колокола, что что-то не так", - сказал Фаттахов.

Он отметил, что для профилактики подобных трагедий Росмолодежь старается привлекать к работе не только активную молодежь, но и тех ребят, которые пока проявляют пассивность. "В этом плане у нас совершенно точно есть емкость для работы, и здесь нам нужно более акцентировано расставить свои приоритеты. На самом деле мы не активную молодежь тоже привлекаем к деятельности. Наши гранты направлены не только на активистов", - сказал Фаттахов.

Трагедии в учебных заведениях РФ в 2021 году

Бывший ученик гимназии № 175 в Казани 11 мая устроил в ней стрельбу. Погибли девять человек, 23 пострадали. Галявиев был арестован, ему предъявлено обвинение в убийстве двух и более лиц.

Утром 20 сентября студент открыл стрельбу в Пермском государственном национальном исследовательском университете, убив шесть человек, еще 47 пострадали. Подозреваемый оказал сопротивление при задержании и был ранен, а в дальнейшем госпитализирован. Уголовное дело расследуется по статье "Убийство двух и более лиц", юноше грозит пожизненный срок.