Новую амбулаторию вместо дореволюционного здания построили на Ставрополье

СТАВРОПОЛЬ, 18 октября. /ТАСС/. Новую врачебную амбулаторию построили в селе Томузловском на Ставрополье. Ранее медпомощь 2,2 тыс. жителей села получали в приспособленном помещении дореволюционной постройки, сообщили журналистам в понедельник в краевом Минздраве.

"В селе Томузловском Буденновского муниципального округа окончено строительство новой врачебной амбулатории. <…> До настоящего времени более 2 200 жителей села Томузловское получали медицинскую помощь в приспособленном помещении еще дореволюционной постройки. Появление нового здания, построенного с учетом всех современных санитарных норм, большое событие для медиков и всех жителей села", - отметили в министерстве.

Площадь новой амбулатории превышает 319 кв. м. В здании оборудованы кабинеты терапевта, стоматолога, акушера-гинеколога, физиокабинет и так далее. Все кабинеты оснащены новой мебелью и современным оборудованием. Строительство амбулатории проходило по краевой программе "Развитие здравоохранения".