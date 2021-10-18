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Пандемия COVID-19

Власти США хотят, чтобы Moderna поделилась своими технологиями вакцин с другими странами

Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что для этого нужна в том числе передача интеллектуальной собственности

ВАШИНГТОН, 18 октября. /ТАСС/. Власти Соединенных Штатов хотят, чтобы американская компания Moderna поделилась своими технологиями создания вакцин с производителями в других странах с целью нарастить объемы производства в мире. Об этом заявила в понедельник на регулярном брифинге для журналистов пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.

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Ее попросили прокомментировать слова представителя правительственной комиссии по борьбе с пандемией Дэвида Кесслера, который ранее не исключил, что правительство США может принять меры против Moderna, если компания не начнет более активно предоставлять вакцины в рамках всемирной программы COVAX.

Как пояснила в ответ Псаки, власти США полагают, что компании следует поделиться своими технологиями "с другими частями мира, чтобы увеличить мощности и объемы производства". "Процесс передачи технологий, как вы знаете, включает себя обучение других компаний тому, как производить вакцину", - подчеркнула она, отметив, что для этого нужна в том числе передача интеллектуальной собственности.

"Как я понимаю, правительство США не имеет возможности принудить Moderna предпринять определенные действия, однако мы это поддерживаем, мы хотим, чтобы это произошло", - отметила при этом представитель Белого дома.

COVAX является международным механизмом распределения вакцин, запущенным ВОЗ совместно с Глобальным альянсом по вакцинам и иммунизации и Коалицией за инновации в области обеспечения готовности к эпидемиям. Эта программа призвана содействовать предоставлению странам мира равноправного доступа к безопасным и эффективным вакцинам.

Теги
СШАПсаки, ДженПандемия COVID-19
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