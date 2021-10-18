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Пандемия COVID-19
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В Латвии введут жесткий локдаун на четыре недели из-за коронавируса

Премьер-министр республики заявил, что большинство магазинов, развлекательные и учебные заведения в это время будут закрыты
© EPA-EFE/TOMS KALNINS

РИГА, 18 октября. /ТАСС/. Жесткий локдаун будет введен в Латвии на четыре недели для ограничения распространения коронавируса. Такое решение в понедельник принял Совет по кризисному управлению, сообщил на пресс-конференции премьер-министр республики Кришьянис Кариньш.

"С четверга, 21 октября, на четыре недели, до 15 ноября, в Латвии вводятся особо строгие ограничения против коронавируса, или локдаун", - заявил глава правительства. Большинство магазинов, развлекательные и учебные заведения в это время будут закрыты, отметил он. Данное решение еще предстоит утвердить правительству.

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ЛатвияПандемия COVID-19
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