Число заразившихся коронавирусом в мире превысило 240 млн

ЖЕНЕВА, 18 октября. /ТАСС/. Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом SARS-CoV-2 в мире превысило 240 млн, а число летальных исходов приближается к 4,9 млн. Об этом сообщила в понедельник Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ).

Согласно опубликованным ею данным, по состоянию на 18:09 мск 18 октября в ВОЗ поступили сведения о 240 260 449 инфицированных коронавирусом и 4 890 424 умерших. Число заразившихся увеличилось с пятницы на 810 462, летальных исходов - на 10 830.

Статистика ВОЗ учитывает только официально подтвержденные сведения о заразившихся и умерших, предоставляемые государствами. Отметка в 200 млн инфицированных была преодолена 5 августа, а в 175 млн - 13 июня.

Больше всего подтвержденных случаев заражения, данные о которых поступили в ВОЗ, зарегистрировано в США - 44 408 612. Далее следуют Индия (34 081 315), Бразилия (21 597 949), Великобритания (8 449 169), Россия (8 027 012), Турция (7 654 277), Франция (6 869 661), Иран (5 784 815) и Аргентина (5 268 653).

Летальных исходов больше всего в США - 715 179, вторую строчку занимает Бразилия (601 574), третью - Индия (452 290). Далее следуют Мексика (283 193), Россия (224 310), Перу (199 746), Индонезия (142 999), Великобритания (138 584), Италия (131 541) и Колумбия (126 726).