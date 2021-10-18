Лауреатом ежегодной премии клуба "Валдай" стала британская журналистка Мэри Дежевски

СОЧИ, 18 октября. /ТАСС/. Британская журналистка Мэри Дежевски, ведущий автор редакционных комментариев и колумнист газеты The Independent стала лауреатом ежегодной премии международного дискуссионного клуба "Валдай". Торжественная церемония вручения прошла в понедельник, завершая первый день XVIII ежегодного заседания клуба.

Премия клуба "Валдай" вручается за значительный вклад в понимание и объяснение изменений и тенденций, происходящих в мировой политике. Он может выражаться в научной публикации, серии публичных выступлений, осуществлении исследовательских или просветительских проектов по актуальным вопросам глобального развития и международных отношений.

Кроме того, традиционную премию за вклад в развитие клуба получил старший советник министра иностранных дел Ирана, директор Института исследований Ирана и Евразии, экс-посол в Москве Мехди Санаи.

Отбором претендентов и номинированием их на премию занимается Академия клуба, куда входят 28 экспертов, принимавших активное участие в ежегодных заседаниях как минимум шесть раз и имеющих публикации на сайтах и в печатных изданиях клуба на момент учреждения премии.

С момента учреждения премии ее обладателями стали научный руководитель Института востоковедения РАН Виталий Наумкин (2017), профессор-исследователь Кембриджского университета Доминик Ливен (2018), профессор политологии Чикагского университета Джон Джозеф Миршаймер (2019) и профессор аспирантуры Калифорнийского университета в Беркли, старший научный сотрудник Колледжа Св. Эдмунда, старший научный сотрудник РАНХиГС Юрий Слезкин (2020).

XVIII Ежегодное заседание международного дискуссионного клуба "Валдай" на тему "Глобальная встряска - XXI: человек, ценности, государство" проходит в Сочи с 18 по 21 октября.