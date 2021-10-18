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Пандемия COVID-19

В Дагестане планируют ввести QR-коды для посещения отдельных учреждений

В регионе зарегистрировано 54 050 подтвержденных случаев COVID-19

МАХАЧКАЛА, 18 октября./ТАСС/. Власти Дагестана к концу октября планируют ввести QR-коды для посещения отдельных учреждений. Об этом сообщается на сайте главы Дагестана.

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"Глава Дагестана Сергей Меликов на внеочередном заседании оперштаба поручил усилить информационно-разъяснительную работу с населением и до конца недели провести подготовку к поэтапному введению QR-кода для посещения отдельных учреждений", - говорится в сообщении пресс-службы.

При этом уточняется, что глава региона сделал акцент на повышение требований по вакцинации в таких сферах, как торговля.

По информации оперативного штаба по недопущению распространения коронавируса на территории Республики Дагестан, на 18 октября в регионе зарегистрировано 54 050 подтвержденных случаев коронавируса (+135 человек за сутки).

Теги
РоссияМеликов, Сергей АлимовичДагестанПандемия COVID-19
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