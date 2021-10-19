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СМИ: суд в США разрешил Канье Уэсту сменить имя на псевдоним

По данным портала TMZ, теперь его будут звать "Йе"

НЬЮ-ЙОРК, 19 октября. /ТАСС/. Суд в Лос-Анджелесе (штат Калифорния) в понедельник одобрил заявку американского рэп-исполнителя Канье Уэста о смене своего имени на сценический псевдоним. Об этом сообщил портал TMZ.

По его сведениям, отныне 44-летний Канье Омари Уэст теперь должен называться "Йе", что совпадает с названием одного из его последних альбомов. Певец подал соответствующее ходатайство в конце августа, объяснив свое желание "личными причинами". Рассмотрение его просьбы заняло чуть менее двух месяцев.

В феврале этого года американская фотомодель Ким Кардашьян и рэпер Уэст после семи лет брака подали в суд документы на развод. При этом, как отмечает портал, Кардашьян до сих пор сохраняет фамилию своего экс-супруга даже при участии в телевизионных программах.

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