Русский дом провел в Любляне круглый стол со словенскими молодежными организациями

ЛЮБЛЯНА, 19 октября. /ТАСС/. В Любляне в понедельник прошел круглый стол с представителями молодежных организаций Словении, на котором обсуждалось развитие российско-словенских отношений в области научного и культурного сотрудничества. Как сообщает корреспондент ТАСС, мероприятие было организовано Российским центром науки и культуры (Русский дом) в Словении.

В круглом столе приняли участие заместитель главы Россотрудничества Дмитрий Поликанов, руководитель Русского дома в Словении Николай Гусев, а также представители молодежных словенских организаций. "Нужно поддерживать школы по изучению России в Словении, чтобы туда приходила молодежь, чтобы молодые ребята изучали нашу страну, писали по ней курсовые и дипломные работы. Мы должны постараться стимулировать интерес словенской молодежи к изучению современной России", - отметил Поликанов.

По его словам, сейчас принята государственная программа по содействию международному развитию, в рамках которой Россотрудничество планирует поддерживать разные проекты и координировать вместе с МИД РФ деятельность в данной сфере. Эта программа заработает в 2022 году для стран ближнего зарубежья, но в 2023 году она будет распространяться и в другие регионы. "Мы запустили миссию Добро. Это наш волонтерский проект, когда волонтеры из России ездят в разные страны и с местными некоммерческими организациями занимаются разного рода благотворительными проектами. В следующем ходу мы хотим организовать, чтобы волонтеры из других стран, например из Словении, могли приехать в Россию и участвовать в проектах на территории нашей страны", - добавил он.