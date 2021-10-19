NYT: регулятор США разрешит ревакцинироваться отличными от первого препарата вакцинами

НЬЮ-ЙОРК, 19 октября. /ТАСС/. Управление по вопросам качества продовольствия и медикаментов (FDA) при Министерстве здравоохранения и социальных служб США разрешит проходить ревакцинацию от коронавируса с помощью препарата, отличного от того, которым житель страны прививался изначально. Об этом сообщила в понедельник газета The New York Times .

По ее сведениям, регулятор может в своем заключении указать, что использование бустерной дозы того же производителя является предпочтительным, однако не будет жестко настаивать на ревакцинации тем же препаратом.

Как ожидается, американские власти на этой неделе значительно расширят круг жителей страны, которым можно будет ревакцинироваться, а также в среду одобрят бустерные дозы вакцин компаний Johnson & Johnson и Moderna, что расширит круг препаратов, доступных для ревакцинации.

В конце сентября FDA одобрило использование препарата Pfizer и ее германского партнера BioNTech для ревакцинации. Разрешение распространяется на людей "в возрасте 65 лет и старше", на лиц в возрасте "от 18 до 64 лет, подверженных значительному риску тяжелого течения вызываемого коронавирусом заболевания", а также на жителей США в этой же возрастной категории, которые из-за рода своей деятельности особенно рискуют заразиться. Бустерную прививку себе уже сделал президент США Джо Байден.