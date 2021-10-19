Температура воздуха в Московском регионе с 27 октября может опуститься ниже нуля

МОСКВА, 19 октября. /ТАСС/. Температура воздуха в Москве и Московской области с 27-29 октября в дневные часы может опуститься ниже нуля. На текущей неделе днем будет плюсовая температура, с четверга потеплеет до плюс 12 градусов, сообщил ТАСС ведущий специалист центра погоды "Фобос" Александр Синенков.

"Можно будет говорить о том, что похолодание будет существенным, даже в дневные часы столбики термометров не поднимутся до положительных отметок не ранее 27-29 октября", - сказал синоптик.

Он добавил, что температура начнет снижаться с воскресенья, 24 октября. "В воскресенье снова похолодает. 24-26 октября заток холода будет существенным", - отметил собеседник агентства.

Как пояснил синоптик, отрицательная температура днем может держаться, когда устанавливается временный снежный покров, как правило, это происходит 27-28 октября, но каждый год ситуация складывается по-разному.

"По крайней мере в обозримом будущем на картах погоды - а мы примерно на семь суток анализируем карту погоды, рассчитанную при помощи математического моделирования - такой устойчивой отрицательной температуры пока не просматривается", - сказал синоптик.

Говоря о том, стоит ли менять летние шины на автомобилях на зимние, он отметил: "Мудрые люди уже поменяли. А некоторые записываются в очередь".

Отголоски тепла и снежинки

На текущей неделе, по словам Синенкова, жителей Московского региона ждет изменчивая погода с резкими переменами ветра и температуры, а также возможны снежинки во время дождя по области, которые будут таять в течение нескольких минут.

"Речь идет не о снеге, а, скажем так, о снежинках, если быть точным. Дело в том, что при температуре четыре-шесть градусов, какую ожидаем завтра (в ночь на среду ожидается температура воздуха от нуля до минус двух градусов, по области - до минус четырех градусов - прим. ТАСС), в тыловой части циклона образование небольших дождей все-таки возможно. И продолжительность этих дождей буквально несколько минут, потому что скорость смещения воздушных масс очень большая. И пройдут они, конечно, не везде. При таких условиях среди капель дождя могут быть и снежинки", - пояснил специалист.

Говорить о снежном покрове пока преждевременно, добавил он. "Если даже где-то произойдет выпадение 0,5 см, то этот снег не пролежит долго. Речь идет буквально о минутах", - сказал собеседник агентства.

При этом главной особенностью погоды на текущей неделе Синенков назвал перепады температур и ветра. "На этой неделе очень резкие изменения погодных условий, всех буквально. Это и ветер от северо-западного до южного, и скорость большая. Температура в дневные часы [плюс] два-четыре градуса в среду, а в четверг - уже 10-12 градусов [тепла]. В пятницу-субботу даже до [плюс] 13 градусов возможно повышение температуры. При этом, если в среду практически без существенных осадков, то в четверг - сильный дождь", - рассказал специалист.