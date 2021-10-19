Опрос: треть сотрудников после смены работы задумывались о возвращении на прежнее место

МОСКВА, 19 октября. /ТАСС/. Более трети работников российских компаний рассматривали возможность возвращения на прежнюю работу, при этом почти половина респондентов сменила ее из-за более высокой зарплаты. К такому выводу пришли эксперты аналитического центра "АльфаСтрахование" по итогам проведенного опроса (материалы есть в распоряжении ТАСС).

"Не менее трети сотрудников российских компаний задумывались о том, чтобы вернуться на прежнее место после смены работы. При этом почти половина (47%) указали, что более высокая зарплата стала главной причиной перехода на новую работу. 23% респондентов указали в качестве причины более интересное направление деятельности. 8% опрошенных сослались на то, что им предложили более значимую должность, еще столько же отметили, что для них ключевую роль сыграла близость к дому", - говорится в материалах по итогам исследования.

По данным экспертов "АльфаСтрахование", лишь в 29% случаев работодатель пытался удержать уходящего работника. В 14% случаев решение уйти стало причиной открытых конфликтов с прежним руководством, при этом 23% респондентов отметили, что конфликт имел скрытую форму.

Более половины (54%) опрошенных из числа тех, кто подумывал вернуться на прежнее место, считают, что предыдущий работодатель не будет серьезно возражать против этого. В 14% случаев, по утверждению респондентов, предложение вернуться исходило от самих работодателей. 32% назвали возвращение очень маловероятным.

Что касается причин возвращения, то здесь большинство опрошенных (41%) сослались на разочарование в новой работе, 17% - на трудности в выполнении своих новых обязанностей, 29% и 13% назвали конфликты с руководством и сотрудниками, соответственно.

В опросе приняли участие более 1,5 тыс. респондентов из всех регионов страны.