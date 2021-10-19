Алтайский вуз разработал первые программы допобразования по декарбонизации промышленности

БАРНАУЛ, 19 октября. Первые программы дополнительного образования по декарбонизации промышленности в условиях перехода на зеленую экономику разработал Алтайский государственный технический университет (АлтГТУ). Проекты запустят с ноября. С их помощью предприятия региона смогут модернизировать производство для выпуска углеродно-нейтральной продукции, сообщила ТАСС начальник научного направления вуза Елена Ананьева.

"Мы активно включились в федеральную повестку перехода к низкоуглеродной экономике. Команда нашего инжинирингового центра разработала и готовит к запуску программы дополнительного образования - "Декарбонизация промышленности", "Технологии контроля и управления углеродным балансом экосистем", "Внедрение технологий декарбонизации и оперативное управление секвестрационными производствами". Мы рассчитываем запустить их в ноябре-декабре этого года", - сказала Ананьева.

По ее словам, первые два направления обучения ориентированы на широкий круг обучающихся: слушателям расскажут о нормативно-правовых основах декарбонизации промышленности, научат методологии оценки углеродного баланса экосистем. Предполагается, что обучаться по этому направлению будут климатологи, специалисты по охране окружающей среды, эксперты по изменению климата и климатическим рискам, менеджеры "зеленых проектов".

"Третье направление - внедрение технологий декарбонизации, это уже коснется индустриальных гигантов. Обучение по данной программе будут проходить представители производств, технологи, специалисты по экологической чистоте производств, по охране окружающей среды, в том числе и представители надзорных органов. В этом направлении будут общие блоки, а далее разделение модулей по сферам производств - нефтепереработка, транспорт, агротехнологии, лесовосстановление, энергетика, ЖКХ. С помощью таких программ мы поможем экспортно ориентированным предприятиям настроить производство на выпуск углеродно-нейтральной продукции с помощью внедрения новых технологий, оптимизации техпроцессов, логистики, подготовки специалистов", - подчеркнула Ананьева.

По словам собеседницы агентства, в вузе будут не только обучать технологиям зеленой экономики, но и оказывать инжиниринговые услуги в этой области: оценивать вред, наносимый предприятием окружающей среде, разрабатывать способы его снижения с учетом специфики деятельности. Это даст возможность алтайским предприятиям выпускать углеродно-нейтральную продукцию для экспорта в Европу, где предполагается сделать такое требованием обязательным с 2023 года. Ананьева отметила, что преподавать модули программ будут 15 педагогов, в том числе из Москвы. Минимальная продолжительность программ - 16 часов.

Об "углеродных" проектах Алтайского края

Ранее зампредседателя правительства Алтайского края Александр Лукьянов сообщал ТАСС, что алтайские вузы, в том числе АлтГТУ, готовят совместную заявку на создание карбонового полигона в регионе. Работа в рамках карбонового полигона на Алтае будет вестись сразу по нескольким направлениям, в числе которых технологии обработки почвы в сельском хозяйстве, производство биогаза из отходов органики. Кроме того, в Алтайском крае осенью этого года высадили около 30 тыс. саженцев кедра в рамках первого в России лесного проекта по поглощению углерода. Это позволит компенсировать углеродные выбросы в атмосферу.